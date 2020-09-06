الصحة: إصابات كورونا النشطة مستمرة في الانخفاض

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إصابات فيروس كورونا الجديد النشطة بالمملكة مستمرة في الانخفاض، وأن الإجراءات التي قامت بها المملكة في مكافحة هذا الفيروس آتت ثمارها.

756 حالة جديدة

تم تسجيل 756 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 320688 حالة، من بينها 19870 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1457 حالة حرجة.

ووصل عدد المتعافين في المملكة إلى 296737 حالة بإضافة 895 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4081 حالة، بإضافة 32 حالة وفاة جديدة.

10 أيام دون الألف

أوضح الدكتور محمد العبدالعالي أننا نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبا انخفاضا من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلا ما نسبته 80 %.

وأضاف أن أكثر من 85 % من الحالات التي تُرصَد هي من البالغين وتحديدًا في فئة الشباب، ونسبة الفرق بين الذكور والإناث محدودة، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات حتى الآن تبشر بالخير. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصجة أن الحالات الحرجة مستمرة في الانخفاض، لافتا إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جدا، كما أن الأعداد النشطة مستمرة في الانخفاض، ومن المتوقع نزولها أكثر في المدة المقبلة.

‏وشدّد على أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع أسهم فيه الجميع.

فعالية رقمية

شارك في المؤتمر الذي ناقش مستجدات فيروس كورونا المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري، الذي أكد أن البنية الرقمية التحية أثبتت فعاليتها خلال فترة الذروة من جائحة كورونا قبل أشهر قليلة، حيث كانت تجري عملية التعليم عن بعد، وكذلك الجهات الحكومية وقطاع الأعمال يعملون عن بعد، وكافة الخدمات الصحية كانت تقدم رقميا بفعالية عالية.

وأضاف: لقد قمنا بتمديد فترة إتاحة الترددات الإضافة بنسبة 50 % في النطاقين (700 و800) ميجاهيرتز لرفع كفاءة وفعالية أداء الشبكة خلال هذه الفترة.

مبيناً أنهم استهدفوا من خلال مبادرة عطاء والمتطوعين التقنيين الذين يعملون تحت مظلتها والذين يقدر عددهم بأكثر من 19 ألف متطوع إلى زيادة المعرفة الرقمية حول المنصات التعليمية، وطريقة التفاعل مع هذه التجربة، وأشار إلى أنهم قدموا محاضرات وورش عمل افتراضية لتفعيل دور الأسرة في العملية التعليمية، وحتى اليوم وصلت هذه البرامج إلى أكثر من 3.5 ملايين مستفيد.

كلنا عطاء

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ضمن مشاركته في المؤتمر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إلى أن الوزارة واستشعارًا لأهمية المرحلة وضرورة دعم الطلاب لاستكمال رحلتهم التعليمية، فقد أطلقت وزارات: التجارة والاتصالات والتعليم وهيئة الاتصالات مبادرة العطاء الرقمي «كلنا عطاء» لإنجاح العملية التعليمية عن بعد بشراكات مميزة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركات الاتصالات و30 منشأة تجارية كبرى.

وأضاف أن مبادرة العطاء قدمت خصومات على الأجهزة التقنية وباقات الاتصال للطلاب والطالبات وصلت إلى 50 %، وشملت أكثر من مليون و400 ألف جهاز: (لاب توب، تابلت، جهاز مكتبي، ماسح ضوئي، طابعة) وغيرها.

وأكد أن جميع الأجهزة التي يتم شراؤها عبر هذه المبادرة وغيرها ينطبق عليها شروط ضمان المنتج بمدة لا تقل عن سنتين.

وبين الحسين أنهم ينسقون مع كبار الموردين ومنافذ البيع لتوفير خيارات متعددة من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، وبأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.

وأشار الى أنه ضمن الجهود المشتركة لحماية المستهلك، أغلقت أمانة منطقة الرياض، أمس، 60 منشأة تجارية في (حراج الكمبيوتر)، كما أغلقت وزارة التجارة وغرّمت في وقت سابق 20 منشأة تجارية في نفس السوق، والهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب، مبينا أن الجولات الرقابية لوزارة التجارة مستمرة في جميع مناطق المملكة على محلات بيع الأجهزة للتحقق من عدم وجود مخالفات، ومنع أي عمليات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وضع كورونا الحالي بالمملكة

انخفاض الحالات دون الألف لمدة 10 أيام متواصلة

انخفاض الحالات النشطة دون مستوى الـ20 ألفا

320688 إجمالي الحالات المسجلة

انخفاض الحالات الحرجة إلى 1457

296737 عدد المتعافين بما يعادل 92 % من مجموع الحالات

4081 وفاة بما يعادل 1.2 % من مجموع الحالات