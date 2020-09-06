خلل في منصة مدرستي والتعليم توفر قنوات بديلة

تعرضت منصة «مدرستي» التعليمية، أمس، لخلل تقني بسبب الضغط الكبير من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في أول يوم للدراسة الفعلية من العام الدراسي الجديد 1442، مما حال دون دخول كثير منهم للمنصة المخصصة للتعليم عن بعد، ودفع ذلك وزارة التعليم إلى توجيه الطلاب والطالبات باستخدام حلول بديلة كمتابعة الدروس عبر قنوات عين التلفزيونية أو الدخول على مايكروسوفت Teams المخصص للتواصل عن بعد. فيما أكدت وزارة التعليم أنها واجهت أمس تحديات حقيقية لنظام تقني جديد.

ولم يتمكن كثيرون من استكمال بث الدروس ولا التحضير الإلكتروني، رغم أن المنصة كانت تعمل بشكل طبيعي منذ وقت مبكر لكن مع اقتراب موعد دراسة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية عند الساعة التاسعة صباحا بدأ الخلل في الموقع ولم تفتح صفحات المنصة للعديد من الطلاب والطالبات ومعلميهم، ما دفع بعض أولياء الأمور إلى زيارة المدارس للاستفسار والحصول على توجيه بخصوص الدخول للمنصة.

الوزارة تعلق

علق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في فيديو متداول أثناء زيارته للقاعة الافتراضية التي يبث منها المعلمون والمعلمات الدروس عن بعد عبر المنصة وقنوات عين التعليمية موجها حديثه للمعلمين وقال: «البدايات دائما تكون صعبة ومختلفة، ولكن متأكد أنه خلال الأسبوع المقبل سنرى وضعا أفضل، وفي الأسابيع التي تليه ستكون أفضل من سابقتها، هذا تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم وعلى مستوى المعلمين والطلاب، ولابد أن يحدث قصور في البدايات وبعد ذلك تستكمل وتعالج».

فيما نشرت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزارة قائلة «توضح وزارة التعليم أن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل مثل قنوات عين، وتيمز، لإكمال رحلتهم التعليمية».

المدارس الأهلية

لم تواجه المدارس الأهلية التي خصصت مواقع خاصة بها لتعليم طلابها وطالباتها عن بعد مشاكل، حيث سار التعليم فيها بشكل جيد وقام معلومها ومعلماتها ببث الدروس عن بعد عبر عدد من المنصات التعليمية وسط متابعة إلكترونية للحضور والغياب دون أي مشاكل تقنية تذكر.

مقترحات

اقترح مغردون عبر «تويتر» حلولا لمواجهة الخلل التقني المتوقع للمنصة في ظل ملايين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، حيث أشار بعضهم إلى توزيع المنصات حسب المراحل الدراسية كأن تخصص قنوات عين التلفزيونية لطلاب المرحلة الابتدائية وبوابة المستقبل للمرحلة المتوسطة ومنصة مدرستي للثانوية، وآخرون اقترحوا أن تترك الحرية للمعلمين والمعلمات بالتواصل مع طلابهم ويختارون الطريقة المناسبة ووضع كل فصل في قروب خاص عبر منصات التعليم ومواقع التواصل وتوجيههم نحو التعليم عبر التطبيقات والبرامج المختلفة، فيما أشار آخرون إلى إمكانية العودة للدراسة حضورياً مع تقسيم الطلاب على فترات طوال اليوم بما يضمن التباعد وتطبيق الاحترازات.

منصة وطن

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قالت الشهري أثناء مشاركتها في المؤتمر اليومي لوزارة الصحة الذي يستعرض مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن منصة مدرستي هي منصة وطن، وهي مستمرة. وأضافت أن المنصة حديثة ويجب وجود قنوات عين في كل منزل.

وتابعت: نرجو تفهم الجميع، نحن في مرحلة استثنائية، وهناك تحسن مستمر لمنصة مدرستي.. تابعوا قنوات عين في حال تعطل منصة مدرستي.

تعليق وزارة التعليم على مشكلة منصة مدرستي

- واجهنا اليوم تحديات حقيقية لنظام تقني جديد

- أي مشكلة للمنصة سوف نعالجها

- أي مشكلة تظهر في المنصة هي فرصة لمعالجتها

- قد لا تظهر المشكلة نفسها ولكن ربما تظهر مشاكل أخرى

- اضبطوا ترددات قنوات عين التعليمية للتعلم عن بُعد

- نحن في مرحلة استثنائية وهناك تحسن مستمر للمنصة