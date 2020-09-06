800 مليون ريال لمشاريع نقل بالقصيم

وأزاح أمير القصيم الستار في بداية جولته لمشروع الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بمدينة بريدة المنفذ بطول 2238 مترا وقيمة إجمالية قدرها 464 مليون ريال، بعد ذلك توجه إلى رفع الستار إيذانا بافتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة المنفذ بطول 21 كلم بقيمة إجمالية قدرها 98 مليون ريال، ثم استمع لمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري عن تفاصيل المشاريع المنفذة بالمنطقة والتي تزيد قيمتها عن 800 مليون ريال.
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