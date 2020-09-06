أمير تبوك يفتتح فندق Grand Millennium بالمدينة الجامعية

افتتح أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في المدينة الجامعية بجامعة تبوك أمس، فندق «جراند ميلينيوم تبوك» التابع لصندوق التعليم العالي بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد آل الشيخ.

وفور وصول الأمير فهد بن سلطان لمقر الفندق قص شريط الافتتاح، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية، بعدها تجول في أروقة ومرافق الفندق واطلع على ما يحتويه من تصاميم وأقسام وأجنحة وخدمات، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي سيقدمها الفندق لأهالي المنطقة وزوارها.

من جانبه، قال وزير التعليم إن تدشين المشروع الذي يمثل صرحا من صروح الضيافة الراقية في منطقة تبوك التي تعد وجهة حضارية تعكس تقدم القطاع السياحي وفعاليات قطاع الأعمال، في خطوة تمثل استجابة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، في رفع مستوى أداء القطاع السياحي، وإيجاد فرص عمل لأبناء وطننا المعطاء.

عقب ذلك أدلى أمير تبوك بتصريح صحفي قال فيه: اليوم يوم ضيافة والوزير وأعضاء مجلس الصندوق حضروا لتكريم أبناء منطقة تبوك بهذا الصرح العظيم الذي سيكون نقلة للفندقة في منطقة تبوك ككل ومدينة تبوك بالذات، وإن شاء الله يكون عاملا مساعدا للسياحة بمنطقة تبوك، وبالتالي هذا يوم سعيد.

وفي نهاية الحفل تسلم أمير المنطقة هدية تذكارية من وزير التعليم بهذه المناسبة.