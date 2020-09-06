التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، كما ناقشا الموضوعات المتصلة بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). واطلع الدكتور الربيعة السفير النرويجي على ما يقدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية في العديد من الدول المحتاجة حول العالم. وأشاد السفير النرويجي من جانبه بجهود المملكة الإغاثية التي تقدم من خلال المركز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يلتقي السفير النرويجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.