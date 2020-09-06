8 مقترحات لاستكمال عملية التعليم حال التعطل التقني

على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال التعليم لاستمرار العملية التعليمية بقيادة وزارة التعليم، والتحديات التي تواجههم من خلال مشكلات الدخول على نظام منصة مدرستي، وتأجيلها للأسبوع المقبل للمرة الثانية، فإن المعلمين والمعلمات أبدوا جاهزيتهم القصوى لخوض التحدي، وتأكيد رغبتهم بالعودة إلى الميدان التعليمي، والتزامهم بالإجراءات والاحترازات، في وقت وضعوا 8 مقترحات لإعادة الحياة للمدارس في حال استمرار مشكلات التقنية، والضغط الكبير بالدخول على منصة مدرستي.

8 مقترحات

تمثلت أبرز المقترحات للمعلمين والمعلمات والتي رصدتها «دوت الخليج»، في تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعتين، أو ثلاث مجموعات للحضور للفصل المدرسي بواقع ساعتين لكل مجموعة، وتحديد 3 فترات دوام تبدأ من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11، ومن 11 إلى الواحدة ظهرا، تقسيم الجدول الدراسي بواقع 3 حصص لكل معلم ومعلمة في كل فترة زمنية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الصف، وألا يزيد كل صف بالفترة الدراسية على 15 طالبا، ووضع عيادات طبية مجهزة بجوار كل صف دراسي، واستحداث قروب «واتسآب» للطلاب، وإضافة القائد المدرسي، والمشرف التربوي، والشرح للطلاب أول بأول، والمتابعة اليومية لهم، ورصد الحضور والغياب، والتي ستسهل الكثير في تجاوز المعوقات.

استعداد وتأهب

عبر الكثير من المعلمين والمعلمات عن استعدادهم الكبير لمواصلة التعليم بكل همة وطموح كبير، وأنه لا خوف عليهم في خوض التحدي، وأنهم جنود في سبيل استمرار العلم والتعليم بأي طريقة يفضلها القيادات التعليمية، وأنهم رهن إشارتهم لخوض المعترك التعليمي، وتجاوز المعوقات، وتلبية نداء العلم والمعرفة.

أبرز المقترحات في حال تأخر دخول منصة مدرستي

- تقسيم طلاب كل صف إلى مجموعتين أو ثلاث

- ساعتان لكل مجموعة تعليمية

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- 3 فترات دوام محددة

- 3 حصص يومية لكل معلم ومعلمة

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي

- 15 طالبا في كل صف مدرسي

- وضع وتجهيز عيادات طبية

- استحداث قروب تعليمي بالواتسآب