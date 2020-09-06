وطالب الأهالي في عدة شكاوى رسمية لعدة جهات وتداولها الإعلام، ولكن لا تجد أحدا من المسؤولين للرد عليها أو الوقوف على المشكلة في الموقع. وسبق أن أكد عدد من المسؤولين في الأمانة نقل مرمى النفايات إلى موقع جديد، إلا أن ذلك لم يحدث.
من جهته، أوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط لـ»دوت الخليج» أن حدث حريق عرضي ومحدود تصاعدت منه الأدخنة في مرمى النفايات لمدينة الباحة، مبينا أن الفرق المختصة من الأمانة والدفاع المدني باشرت الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده دون أضرار، وتم إعداد محضر بذلك.
وأضاف أن الحريق حدث في منطقة جرف سحيق داخل المرمى بسبب تفاعلات كميائية (غازية) في النفايات وانتشر في المحيط المجاور بسبب شدة الرياح، مشيرا إلى أن المرمى مؤمن تماما ولا توجد فيه أي عمالة مخالفة أو أنشطة لحرق النفايات، كما أن الموقع مؤقت لحين الانتهاء من مشروع المردم الصحي الهندسي في «وراخ» والذي أنجز منه 40 % وسيفتتح قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمرمى نفايات أمانة الباحة للمرة الثانية خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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