حريق بمرمى نفايات أمانة الباحة للمرة الثانية خلال عام

يعاني أهالي الباحة بشكل عام وقريتا بهر والمزرع بشكل خاص من اندلاع حريق مرمى النفايات الواقع شرق الباحة بشكل متكرر من كل عام. ويعد هذا المرمى بؤرة لانطلاق المواد السامة إما عن طريق الحريق أو المواد البلاستيكية المتطايرة منه، مما أثر على البيئة النباتية والكائنات الحية ومشارب المياه الجوفية لعدة كيلومترات من المرمى.

وطالب الأهالي في عدة شكاوى رسمية لعدة جهات وتداولها الإعلام، ولكن لا تجد أحدا من المسؤولين للرد عليها أو الوقوف على المشكلة في الموقع. وسبق أن أكد عدد من المسؤولين في الأمانة نقل مرمى النفايات إلى موقع جديد، إلا أن ذلك لم يحدث.

من جهته، أوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط لـ»دوت الخليج» أن حدث حريق عرضي ومحدود تصاعدت منه الأدخنة في مرمى النفايات لمدينة الباحة، مبينا أن الفرق المختصة من الأمانة والدفاع المدني باشرت الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده دون أضرار، وتم إعداد محضر بذلك.

وأضاف أن الحريق حدث في منطقة جرف سحيق داخل المرمى بسبب تفاعلات كميائية (غازية) في النفايات وانتشر في المحيط المجاور بسبب شدة الرياح، مشيرا إلى أن المرمى مؤمن تماما ولا توجد فيه أي عمالة مخالفة أو أنشطة لحرق النفايات، كما أن الموقع مؤقت لحين الانتهاء من مشروع المردم الصحي الهندسي في «وراخ» والذي أنجز منه 40 % وسيفتتح قريبا.