مبادرة مليونية في تعليم النماص

وثمن مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي هذه المبادرة من قبل رجال أعمال مثل علي بن سليمان الشهري وعبدالله محمد البكري، مبينا أن المبادرة ستستمر لمدة 5 سنوات مقبلة يحدد فيها المتنافسون وفق معايير محددة ومحكّمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف بين المجتمع التعليمي.
من جهة أخرى، يبدأ قسم التوجيه والإرشاد بتعليم النماص، اليوم، بتوزيع 48 جهازا لوحيا مع شريحة بيانات مقدمة من تكافل للطلاب والطالبات المسجلين لدى القسم ضمن المرحلة الأولى للصف الثالث الثانوي دعماً لهم لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بعد بنجاح.
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