حملة أمير مكة 70 ألف جهاز حاسوب لطلاب الدخل المحدود

أشرفت إمارة منطقة مكة المكرمة على تأمين 70 ألف جهاز حاسوب وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات في عدد من محافظات وقرى وهجر المنطقة من ذوي الدخل المحدود، وذلك استجابة للحملة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «تعلم عن بعد» الإثنين الماضي في حفل إطلاق الموسم الخامس لملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

ومع دعوة أمير مكة المكرمة تفاعلت عدة جهات حكومية وخاصة مع الحملة، وتكونت لجنة تحت إشراف إمارة المنطقة، وفريق عمل مكون من إدارات التعليم وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث عمل الفريق على تحديد الاحتياجات من طلاب وطالبات الأسر من ذوي الدخل المحدود في المحافظات والقرى والهجر لتأمين الأجهزة لهم، وانخراطهم في العملية التعليمية عن بُعد، بحسب ما أقرته وزارة التعليم هذا العام بسبب جائحة كورونا، وحتى لا ينقطع الطلاب والطالبات عن استكمال تحصيلهم العلمي.

وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري أن الاستجابة السريعة من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة لحملة الأمير خالد الفيصل «تعلم عن بعد» التي أعلنها بتبرع الإمارة بنصف مليون ريال، يؤكد المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها هذه الجهات الحكومية والخاصة، والاهتمام الذي يحظى به أبناؤنا الطلاب والطالبات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم، والإسهام في تخفيف آثار جائحة كورونا باستمرار التعليم في منازلهم وتوفير ما يسهم في هذا الاستمرار دون أن تتكلف الأسر الميسورة ما يثقل كاهلها، أو يقلل من تحصيل أبنائها الدراسي.