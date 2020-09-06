15 جائزة في مسابقات مهرجان تذوق بالجوف

سلم أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان الفائزين في مسابقات مهرجان تذوق جوائزهم التي بلغ مجموعها 60 ألف ريال، في 5 مسارات، كما كرم الشرعان تطبيق عصرة الراعي الرسمي للمهرجان.

وأكد الشرعان حرص الأمانة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تستقطب مختلف فئات المجتمع، وتساهم في تسويق مشروعات «الفود ترك» ومنتجات الأسر المنتجة، ودعم الشباب ومشروعاتهم وفتح الفرص أمامهم، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان أن التكريم شمل الفائزين في 15 جائزة بلغت قيمتها 60 ألف ريال، والحاصلين على المراكز الأولى في مسابقتي أفضل وجبة شعبية، وأفضل وجبة سريعة لعربات الفود ترك، إضافة للحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات أفضل صانع قهوة، وأفضل حلوى، وأفضل لوحة فنية.