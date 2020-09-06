نشامى عسير أول منصة مستقلة في مجال العمل التطوعي

أكد الدكتور ناصر آل قميشان منسق مشروع نشامى عسير بأن المبادرة نشأت في بدايتها من غرفة إدارة أزمة كورونا بسبب رغبة المواطنين في تقديم أعمال تطوعية لمساندة الدولة في القضاء على هذه الجائحة، فوجه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بتنظيم هذه الأعمال تحت مبادرة أطلق عليها اسم «نشامى عسير» وتهدف إلى الإسهام مع القيادة في كبح جماح الجائحة، ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، ودعم الأسر المتضررة.

استراتيجية المشروع

أوضح آل قميشان أنه انطلق من المشروع 11 مبادرة تطوعية كان أولها المتطوع التقني وآخرها مبادرة نشامى الحي وسجل في هذه المبادرة ما يقارب 6000 متطوع يتبعون لـ 77 لجنة ميدانية لتنفيذ 12 فرصة مستمدة من استراتيجية منطقة عسير.

التحديات

بين آل قميشان أن هناك بعض التحديات التي ستواجه المشروع وعلى رأسها استدامة المشروع، وضعف فهم العمل التطوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع، إضافة إلى صعوبة السيطرة على المشاريع في نطاق جغرافي واسع وذلك في ظل محدودية القيادات الواعية بالعمل التطوعي أما آخر التحديات فهو التحدي المالي.

حلول ومنجزات

أشار آل قميشان إلى أن من الحلول المتخذة لأجل نشر مفهوم العمل التطوعي الصحيح بنشر نماذج العمل التطوعي المميزة على حساب إمارة عسير لخلق نماذج قدوات في العمل التطوعي وكذلك الدورات التدريبية وفتح مجالات جديدة للعمل التطوعي مثل إنارة قرية تراثية أو ساعة عمل طبيب بمركز صحي وترشيد الكهرباء والمياه وغيرها كثير.

أما بالنسبة للاستدامة فقد تم عمل اجتماعات مع الشركاء لضمان استدامة المشاريع، إضافة إلى أن فكرة مشروع نشامى عسير باقية وهي تتشكل بحسب الظروف وبحسب الاحتياج. وبخصوص التحدي المالي فقد تم عمل شراكات مع القطاع الحكومي والخاص.

مبادرات مشروع نشامى عسير

Advertisements

- المتطوع التقني وشارك فيه 798 متطوعا

- التوعية الصحية للجاليات ابقى آمنا وتم إرسال 55440 رسالة توعوية بـ 18 لغة

- الفرز البصري والتوعية في الأسواق وشارك فيه 700 متطوع وكان عدد المستفيدين 165250 شخصا

- تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الطبية وكان عدد المنتجات المطورة 6 وكمية المنتجات الموزعة بعدد 17878

- حياة للغسيل الكلوي وكان عدد المستفيدين من الغسيل الكلوي 39 مريضا

- مشروع دعم المزارعين خيرات عسير وبلغ عدد المزارعين المدعومين 70 مزارعا

- نشامى الحي ولا تزال مستمرة بعدد متطوعين يصل إلى 5600 في 77 لجنة ميدانية وشاركوا في 533 مشروعا تطوعيا