18 ألف مستجد يجوبون خارطة أم القرى

صاغت جامعة أم القرى خارطة الطريق الأكاديمي لأكثر من 18 ألف مستجد ومستجدة للعام الجامعي 1442هـ، ضمن ملتقى "قادة الغد" الافتراضي الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب على مدار 3 أيام من 12-14 لشهر محرم الجاري، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل. واستعرضت 25 جهة أكاديمية وإدارية وأكثر من 50 ناديا طلابيا خدماتها المتنوعة وبرامجها المقدمة للطلبة على المستويين التعليمي والمعرفي، كما عرفت الجهات المساندة بقنوات التواصل الخاصة بها؛ والاضطلاع بدورها والتعاون فيما بينها لخدمة طلبة الجامعة عموما والمستجدين منهم على وجه الخصوص خلال مسيرتهم الجامعية. وأفاد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن العمادة أطلقت تطبيق "قادة الغد" الإلكتروني الذي حصد أكثر من 16 ألف طلب تحميل خلال أيام انعقاد الملتقى، إلى جانب إصدار دليل إرشادي مزود بجميع المعلومات والخدمات المعينة للطلبة، مؤكدا فاعليتها في تهيئة الطالب لبدء مرحلة دراسية جديدة والانخراط ضمن مجتمع الصرح التعليمي والتفاعل الإيجابي معهم.



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