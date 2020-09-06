السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في ضحايا الفيضانات



الرياض 18 محرم 1442هـ الموافق 6 سبتمبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

22:33ت م

0218



الرياض 18 محرم 1442هـ الموافق 6 سبتمبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في جمهورية السودان، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".// انتهى //22:33ت م0218

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