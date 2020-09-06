السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في ضحايا الفيضانات



الرياض 18 محرم 1442هـ الموافق 6 سبتمبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في جمهورية السودان، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

22:33ت م

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الرياض 18 محرم 1442هـ الموافق 6 سبتمبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في جمهورية السودان، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //22:33ت م0217

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