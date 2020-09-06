السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 45,405 إصابات مؤكدة و 892 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 45,405 إصابات مؤكدة و 892 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,226,879 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد وفياته 188,051 حالة وفاة.

// انتهى //

22:21ت م

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واشنطن 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 45,405 إصابات مؤكدة و 892 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,226,879 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد وفياته 188,051 حالة وفاة.// انتهى //22:21ت م0215

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