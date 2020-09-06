السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة : القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بمحافظة جدة



جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة ، مستغلاً عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة ، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) مئة وعشرين ألف ريال ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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22:07ت م

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