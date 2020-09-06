السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2234 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سُجل 32 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1361، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55274.

// انتهى //

21:44ت م

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الرباط 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72394 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سُجل 32 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1361، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55274.// انتهى //21:44ت م0212

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