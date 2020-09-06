السعودية اليوم / هولندا تسجّل 925 إصابة جديدة بكورونا المستجد



أمستردام 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 925 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أنه سُجّلت حالتا وفاة جديدتان بالجائحة ليبلغ إجمالي الوفيات 6243 حالة وفاة.

// انتهى //

21:29ت م

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أمستردام 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسسجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أعلى حصيلة بالجائحة منذ 19 أبريل الماضي ليبلغ إجمالي المصابين فيها 74787 إصابةً.وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أنه سُجّلت حالتا وفاة جديدتان بالجائحة ليبلغ إجمالي الوفيات 6243 حالة وفاة.// انتهى //21:29ت م0209

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