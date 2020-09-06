السعودية اليوم / إيطاليا تسجّل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد



روما 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت إيطاليا سبع حالات وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي: إنّ حالات العدوى المشخَّصة في آخر 24 ساعة بلغت 1297 إصابةً بأقل قرابة 400 حالة عن اليوم السابق ما يرفع إجمالي الإصابات المرصودة منذ تفشي الفيروس إلى 277634 إصابة فيما زاد عدد الوفيات إلى 35541 حالةً.

وأشارت إلى هبوط وتيرة الزيادة في عدد الإصابات "النشطة" إلى 885 حالةً لتصل إلى 32078 حالة نشطة حالياً، مع زيادة عدد الذين يتلقون العلاج إلى 1816 مريضاً من بينهم 133 حالة حرجة بالعناية المركزة مقابل ارتفاع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 210015 شخصاً عقب شفاء 405 مصابين منذ الأمس.

// انتهى //

21:26ت م

0204



روما 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسسجّلت إيطاليا سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع تباطئ محدود في معدل العدوى اليومية.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي: إنّ حالات العدوى المشخَّصة في آخر 24 ساعة بلغت 1297 إصابةً بأقل قرابة 400 حالة عن اليوم السابق ما يرفع إجمالي الإصابات المرصودة منذ تفشي الفيروس إلى 277634 إصابة فيما زاد عدد الوفيات إلى 35541 حالةً.وأشارت إلى هبوط وتيرة الزيادة في عدد الإصابات "النشطة" إلى 885 حالةً لتصل إلى 32078 حالة نشطة حالياً، مع زيادة عدد الذين يتلقون العلاج إلى 1816 مريضاً من بينهم 133 حالة حرجة بالعناية المركزة مقابل ارتفاع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 210015 شخصاً عقب شفاء 405 مصابين منذ الأمس.// انتهى //21:26ت م0204

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