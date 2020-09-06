السعودية اليوم / لبنان تسجّل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 415 إصابةً وأربع حالات وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 20426 إصابةً ,فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 6139، مبينةً ارتفاع عدد الوفيات إلى 191 حالةً.

// انتهى //

21:07ت م

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بيروت 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 415 إصابةً وأربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 20426 إصابةً ,فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 6139، مبينةً ارتفاع عدد الوفيات إلى 191 حالةً.// انتهى //21:07ت م0196

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