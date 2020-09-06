شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس «السيادة الانتقالي» بالسودان في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في جمهورية السودان، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".