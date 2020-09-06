شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص اختلس 120 ألفا من أجهزة الصرف الآلي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بمحافظة جدة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة ، مستغلاً عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة ، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) ريال وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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