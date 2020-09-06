شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب «الطفل الكفيف» من محافظ حفر الباطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بالمحافظة اليوم الطفل الكفيف محمد السهلي ووالده، بحضور مدير التعليم عايض الرحيلي ومدير التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي. واستمع سموه خلال الاستقبال لطلبات الطفل المتعلقة بمواصلة تعليمه ودمجه مع مدارس التعليم العام. وأكد سمو المحافظ حرص القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على تلبية طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل إجراءاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص، منوّهاً بأهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لتقديم الطلبات في المحافظة عبر الطرق الرسمية.

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