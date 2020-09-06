هذه الخدمات يمكنك تفويض الآخرين لتنفيذها عبر أبشر الجوازات

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت المديرية العامة لـ الجوازات : إنه يمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات، وتنفيذ المعاملات نيابةً عن شخص آخر.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني، ومنها: إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، وفصل تابع، وتحويل تابع إلى رب أسرة، وتغيير مهنة، ونقل خدمات، ونقل معلومات وأيضًا تمديد تأشيرة الزيارة.

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وفيما يلي الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني عبر أبشر:

وكانت الجوازات قد أوضحت في وقت سابق خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وقالت الجوازات عبر تويتر: إنه يجب أولًا تسجيل الدخول عبر التطبيق ثم اختيار أيقونة معلوماتي وبعدها اختيار أيقونة الخط الزمني ثم تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي).

وتابعت الجوازات أنه بعد ذلك يتم اختيار الخدمة (أنا والعائلة- المركبات- العمالة المنزلية- المخالفات المرورية) وبعدها تظهر عبارة “أضف إلى التقويم” ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب، وأخيرًا الضغط على أيقونة إضافة.



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