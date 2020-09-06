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قبل موسم الأمطار .. أمانة تبوك جاهزة بالمعدات ومعالجة النقاط الحرجة
الأمين وقف على مشاريع تصريف المياه وشدد على إنجازها في أوقاتها المحددة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
وجه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ وذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.
النقاط الحرجة لتجمعات المياه:
واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدات تحسبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.
التوجيه بإزالة العوالق:
كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.
واستمع أمين المنطقة، خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.
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