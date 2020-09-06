شكرا لقرائتكم القبض على مواطن اختلس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-06 القبض على مواطن اختلس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي في جدة استغل عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بمحافظة جدة. Advertisements وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة ، مستغلاً عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة ، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) مئة وعشرين ألف ريال ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

ذات صلة :

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن اختلس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.