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شكرا لقرائتكم اتفاقيات علمية وتعليمية لخدمة أبناء وبنات تبوك المبتعثين من نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة فهد بن سلطان وشركة تطوير المنتجات البحثية إحدى شركات التقنية والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة شالك تولك الأمريكية، وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وشركة نيوم، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلمية لأبناء وبنات المنطقة المبتعثين من قبل شركة نيوم في السنة التحضيرية في جامعة الأمير فهد بن سلطان.
ووقع على الاتفاقيات كل من مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية المهندس عبدالمحسن المجنوني والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الدكتور محمد السحيم وممثل شركة شالك تولك رونى أودير.
وتتضمن مذكرة الاتفاقية الأولى قيام شركة تطوير المنتجات البحثية بتقديم الاستشارات الفنية لتحديث المعامل الهندسية في الجامعة لتكون مناسبة لخطط التدريس التي تبنى على الثورة الصناعية الرابعة، بينما ستتولى الأكاديمية السعودية الرقمية جوانب الثورة الرقمية الحديثة مثل البلوك شين والعملات الرقمية وجوانب تقنية أخرى، فيما ستتولى شركة شالك تولك الرفع من مستوى المخرجات العلمية للطلاب والطالبات المبتعثين في العلوم الطبيعية والرياضيات، وتهيئتهم للقبول في أفضل الجامعات العالمية.
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