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فيديو.. عمالة مخالفة تغش في سوائل التنظيف بعرعر
تم ضبط عدد من العبوات والمواد الكيميائية
متابعات الخليج 365 - عرعر
ضبطت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف بمدينة عرعر.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إنه الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ضبطت 1200 علبة معبأة ومعدة للبيع وعدد من العبوات والمواد الكيميائية الأولية.
وأوضحت أنه تم إغلاق الموقع وضبط القائمين عليه وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية مداهمة العمالة في الشقة المخالفة وضبط العبوات المخالفة.
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