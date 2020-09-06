فيديو.. عمالة مخالفة تغش في سوائل التنظيف بعرعر

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - عرعر

ضبطت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف بمدينة عرعر.

Advertisements

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إنه الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ضبطت 1200 علبة معبأة ومعدة للبيع وعدد من العبوات والمواد الكيميائية الأولية.

وأوضحت أنه تم إغلاق الموقع وضبط القائمين عليه وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية مداهمة العمالة في الشقة المخالفة وضبط العبوات المخالفة.





شارك الخبر







