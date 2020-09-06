، "أمين تبوك الجديد" في توجيه ميداني لمنسوبي إدارته: استعدّوا لموسم الأمطار ،

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وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك.
كما وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ جاء ذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.
واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدّات؛ تحسُّبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.
كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبّب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.
إلى هذا استمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.
"أمين تبوك الجديد" في توجيه ميداني لمنسوبي إدارته: استعدّوا لموسم الأمطاربدر الجبل الخليج 365 2020-09-06
وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك.
كما وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ جاء ذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.
واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدّات؛ تحسُّبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.
كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبّب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.
إلى هذا استمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:23 PM
وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات المياه في الطرق والشوارع الداخلية
وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك.
كما وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ جاء ذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.
واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدّات؛ تحسُّبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.
كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبّب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.
إلى هذا استمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.
، "أمين تبوك الجديد" في توجيه ميداني لمنسوبي إدارته: استعدّوا لموسم الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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