شكرا لقرائتكم خبر عن " السيبراني" يطلق معسكر طويق البرمجي لتدريب 50 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030

ويهدف المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.