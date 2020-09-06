شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بممارسة للعلاج بالطاقة في فيلا بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت صحة المدنية المنورة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ، من القبض على سعودية لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت وهي ممارسات غير معترف بها وبشكل غير نظامي بفيلا سكنية بالمدينة المنورة .

وأشار المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة إلى ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للانظمة والتعليمات، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة - الامن العام ) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وزاد: «توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء اليوم الأحد وتمت مداهمة الموقع وعثر على السيدة في أحد الفلل السكنية تمارس ممارسات العلاج بالطاقه والمسانده النفسيه».

وأضاف أن الفيلا السكنية كان تحتوي أدوات لأصدار أصوات معينه و سرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة ، وتم ضبطها فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكوره للجهات الأمنية.