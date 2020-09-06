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2020-09-06 القبض على عصابة في الرياض بحوزتها 371 رخصة إقامة مزورة جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على أربعة وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود. Advertisements وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لـ شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود ، حيث اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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