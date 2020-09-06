شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-06 وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1066 وظيفة (طبيب مقيم أسنان) للسعوديين فقط، اعتبارًا من يوم الاثنين 19/ 1/ 1442هـ ولمدة أسبوعين. Advertisements وقالت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر: إن التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: هنا.



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