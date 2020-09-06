شركة الكهرباء ترد على مقطع التشكيك بصحة عداد أحد المشتركين

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت شركة الكهرباء السعودية على مقطع فيديو متداول تضمن التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين في الرياض.

شركة الكهرباء تنفي التلاعب بالقراءة

وقالت الشركة : إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته.

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مبالغ متراكمة

ونشرت الشركة صورة العداد الذي تم تداوله في المقطع وأضافت أنه وبعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها منذ ٧ أشهر.

وأردفت الشركة تقول : ولزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)، وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به، وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها.

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