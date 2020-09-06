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شكرا لقرائتكم شركة الكهرباء ترد على مقطع التشكيك بصحة عداد أحد المشتركين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركة الكهرباء ترد على مقطع التشكيك بصحة عداد أحد المشتركين
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت شركة الكهرباء السعودية على مقطع فيديو متداول تضمن التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين في الرياض.
شركة الكهرباء تنفي التلاعب بالقراءة
وقالت الشركة : إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته.
مبالغ متراكمة
ونشرت الشركة صورة العداد الذي تم تداوله في المقطع وأضافت أنه وبعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها منذ ٧ أشهر.
وأردفت الشركة تقول : ولزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)، وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به، وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها.
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