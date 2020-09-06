رئيس ديوان المحاسبة لـ”المواطن”: الربط مع الجهات الحكومية قاد للكشف عن الفساد

2020-09-06

متابعات الخليج 365- الجوهرة سعد - الرياض

دشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، الهوية الجديدة للديوان بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم ديوان المراقبة العامة بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية.

ربط ديوان المحاسبة مع الجهات الحكومية

وقال الدكتور العنقري في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” على هامش الحفل: إن الربط بين الجهات الحكومية والرقابة بالديوان ساهم بالكشف على العمليات التي يشوبها فساد مالي أو إداري، حيث تقوم الفرق المشمولة بالرقابة بإحالتها للجهات المختصة في المملكة، وهي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

التكامل عنوان هوية ديوان المحاسبة الجديدة

وتابع : “إن تغيير الهوية البصرية والبنية التحتية الإلكترونية للديوان لم تُكلف كثيرًا وتمت من قِبل فريق تقنية المعلومات في الديوان، بالتعاون مع إحدى الشركات في القطاع الخاص”.

وأضاف أن هذا التدشين يأتي مُتزامنًا مع صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان، وإقرار مُسماه الجديد الذي يُجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطوير الأجهزة الرقابية .

كما بيّن أن برنامج التدشين تضمّن إطلاق الشعار الجديد للديوان والذي يرمز إلى “التكامل”، مؤكدًا عزم الديوان على تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقة مع الجهات المشمولة بالرقابة وتحقيقًا للصالح العام.

الموافقة على تعديل نظام الديوان

ومن جانبه ذكر عضو مجلس الشورى طارق علي فدعق في تصريح لـ”متابعات الخليج 365“: “أن فلسفة الشعار والهوية البصرية الجديدة للديوان تُعبر عن أحد فروع الرياضيات تكمن في “التفاضل والتكامل” حيث إن التكامل هو إيجاد الجزء المعني من خلال الجزيئات المتناهية الصغر”.

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يذكر أن هذا التدشين يأتي بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/178) بتاريخ 2/ 12/ 1441هـ بالموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة إلى ديوان المراقبة العامة، وكذلك الموافقة على تعديل نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/ 2/ 1391هـ.

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