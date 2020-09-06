ندوة افتراضية تناقش مستقبل مسرح الطفل السعودي

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين حلقة نقاش افتراضية متخصصة حول مسرح الطفل في السعودية يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال المسرح، ومسرح الأطفال على وجه الخصوص.

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ويأتي ذلك ضمن سلسلة الحلقات التي تنظمها فرقة شباب المسرح التابعة لجمعية الثقافة والفنون وجمعية المسرحيين السعوديين.

مستقبل مسرح الطفل

وتناقش الحلقة التي تقام بعنوان “مسرح الطفل كيف نريده أن يكون؟” أثر المسرح في تنمية شخصية الطفل، وتأثير التقنية الحديثة على مفاهيم وتنشئة الطفل، وأسباب قلة أعمال مسرح الطفل وعزوف المنتجين رغم تعطش الأطفال للعروض المسرحية، وكيف ساهمت مهرجانات مسرح الطفل في إنتاج العروض وتربية الجمهور، ومستقبل مسرح الطفل في السعودية، وكون المسرح رافدًا رئيسيًا في تربية وفرحة الطفل، واستعراض تجارب الفرق الخاصة في مسرح الطفل.

أبرز المشاركين

ومن بين المشاركين في الحلقة الدكتورة سارة العبدالكريم، والفنان خالد الحربي والمخرج المسرحي فهد الحوشاني والمخرج ماهر الغانم والمسرحي هيثم حبيب ويديرها الإعلامي مجاهد العمري.



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