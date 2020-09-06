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تفاصيل لقاء محافظ حفر الباطن بالطفل الكفيف محمد السهلي ووالده
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
استقبل الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن، في ديوان الضيافة بالمحافظة، اليوم الأحد، الطفل الكفيف محمد السهلي ووالده، بحضور مدير التعليم عايض الرحيلي ومدير التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي.
واستمع محافظ حفر الباطن خلال الاستقبال لطلبات الطفل المتعلقة بمواصلة تعليمه ودمجه مع مدارس التعليم العام.
وأكد المحافظ حرص القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه على تلبية طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل إجراءاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
كما نوه الأمير منصور بن محمد على أهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لتقديم الطلبات في المحافظة عبر الطرق الرسمية.
محمد السهلي طالب في الصف الثاني الابتدائي لم يعقه فقدان البصر عن تطوير مستواه الدراسي، ولتخفيف معاناة والده الذي يتردد من محافظة حفر الباطن إلى منطقة القصيم لتعليمه هناك في المعاهد المتخصصة والجمعية الخاصة بالمكفوفين.
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