شكرا لقرائتكم خبر لقاء للحد مـن تداخل الصلاحيات بتعليم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لشرح دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم، وللحد من تداخل الصلاحيات، عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال أمس لقاء تعريفيا عبر المنصة الافتراضية.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بشاوري أن اللقاء استهدف مديرات الإدارات والمكاتب والمنسقات بهدف توضيح الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، والحد مـن التداخل في الصلاحيات، وتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء إلى جانب ضمان سلامة المحتوى الاتصالي مـن أي اجتهادات أو تجاوزات، وذلك بـدءا مـــن المدرسة ونادي الحي ومكتب التعليم وإدارة التعليم، ومـرورا بحسابات المتحدثيـن الرسميين للتعليم العام والجامعي، وانتهاء بحسابات القيادات العليا في الوزارة.

من جانبها بينت مساعدة مدير الإعلام والاتصال الدكتورة منى العتيبي أن دليل حوكمة حسابات وزارة التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي يعد داعما للمسؤولية المشتركة التي يتحلى بها قطاع التعليم، واستمرارا لتنظيم جهود منسوبيه المميزة، وتجديد الثقة بوعيهم المسؤول، بما يحقق الأهداف الوطنية في التعامل الأمثل مع تلك الحسابات.

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وأفادت الدكتورة العتيبي بأن اللقاء تناول مفاتيح الترميز للحسابات والعمليات والإجراءات، وملكية الحسابات متدرجة إلى مصفوفة المسؤوليات والاعتمادات لفتح وإدارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي» المدرسة - نادي الحي - مكتب التعليم - إدارة التعليم»، ومصفوفة المسؤوليات والاعتمادات لفتح وإدارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي «المتحدث الرسمي - القيادات العليا - الوزارة تعليم عام»، كذلك التعليمات الأمنية للحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية سرية كلمات المرور وكيفية اختيارها، مشيرة إلى سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي والعمليات والإجراءات معددة نماذج منوعة من الدليل وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأشارت مساعدة مدير الإعلام والاتصال أن اللقاء اختتم بفتح باب الحوار والمناقشات مع المستفيدات واللاتي بلغ عددهن 16 مستفيدة وجرى خلال النقاش استعراض لأهم العوائق التي واجهتهن خلال الفترة الماضية وتم إيجاد الحلول الصحيحة لها.

من محاور اللقاء: