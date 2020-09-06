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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أخيرا أن 23% من الأسر لديها استعداد منخفض للتعليم عن بعد، مقابل 43% من الأسر لديها استعداد مرتفع، بينما 5% أفادت بعدم توفر أجهزة تقنية لديها. وشاركت في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت 1225 مواطنا من مختلف مناطق المملكة، ونفذ خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين فيه. المشاركون في الاستطلاع: 1225 مواطنا من مختلف مناطق المملكة 62 % 38 % استعداد الأسر للدراسة عن بعد: استعداد مرتفع: 43% استعداد متوسط: 34% استعداد منخفض: 23% الأجهزة التقنية المتوفرة لدى الأسر: الكمبيوتر أو (اللاب توب): 55% أجهزة الهاتف الجوال: 23% أجهزة الايباد أو التابلت: 13% Advertisements التلفزيون: 5% عدد الأجهزة الحاسوبية: مناسب لعدد الأبناء: 54% مناسب إلى حد ما: 14% غير مناسب مع عدد الأبناء: 32% متابعة الأبناء في الدراسة عن بعد: الأمهات 45 % الآباء 5 % (الآباء والأمهات) يشتركون معا 32 % الأبناء يعتمدون على أنفسهم في الدراسة 8 % الإخوة والأخوات 6 % يعتمدون على معلم خاص 2 %

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