الرجال أكثر استفادة من تطبيق وصفتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الرجال نسبة استفادة أكبر مقارنة بالنساء من تطبيق «وصفتي» الذي أطلق أخيرا كواحدة من المبادرات الهادفة لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتأتي أهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية لتجربة المستفيد من خدمات القطاعات الصحية الحكومية، حيث تتيح إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب وفي الوقت الملائم مجانا.

وتعد منطقة الرياض أكثر المناطق استفادة من التطبيق، تليها الشرقية، والقصيم، فيما كان الباراسيتامول أكثر الأدوية صرفا عن طريق التطبيق.

ويهدف برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بالمجال الصحي إلى خفض الأمراض المعدية المحددة التي حققت انخفاضا بنسبة 4.44% في عام 2019، منها التهاب الكبد ج، حمى الضنك، الدرن، الملاريا، نقص المناعة HIV، الحصبة، الحصبة الألمانية، الكزاز الوليدي، إضافة إلى نسبة التحصين ضد الإنفلونزا بين فئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة وفي مقدمتها الحوامل في العام الواحد والذي يعد من أحد أكثر الأمراض المؤدية إلى حالات مرضية متقدمة مسببة للوفاة.

ولوحظ أن الفئة العمرية الأولى من الميلاد وحتى 19 سنة هم أكثر الأشخاص استفادة من طلب الأدوية من خلال التطبيق.

إجمالي عدد المستفيدين 1,473,834

%51 ذكور 755,406

%49 إناث 718,428

المناطق الأكثر استفادة من التطبيق:

الرياض 1,150,147 - 48.878%

الشرقية 629,468 - 26.750%

القصيم 192,635 - 8.186%

جازان 99,024 - 4.208%

الأحساء 67,129 - 2.863%

حائل 65,679 - 2.791%

القريات 61,739 - 2.624%

جدة 4,0789 - 1.733%

تبوك 13,875 - 0.590%

الجوف 10,221 - 0.434%

الفئات العمرية

0-19

%37

20-39

%27

40-59

%25

60-80

%10

أكبر من 80

%2

أكثر الأدوية صرفا

باراسيتامول

PARACETAMOL : 500 MG

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حبوب

657,583

باراسيتامول

PARACETAMOL : 160 MG/5ML

شراب

335,455

لوراتادين

LORATADINE:10MG

حبوب

230,012

فيتامين ب12

PYRIDOXINE (VITAMINB6:100MG) (VITAMIN B12:015MG) (THIAMINE) (VITAMIN B1:100MG)

حبوب

228,165

ميتفورمين

METEFORMIN HCL: 750 MG

حبوب

216,181