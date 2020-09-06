الرجال أكثر استفادة من تطبيق وصفتي

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وتعد منطقة الرياض أكثر المناطق استفادة من التطبيق، تليها الشرقية، والقصيم، فيما كان الباراسيتامول أكثر الأدوية صرفا عن طريق التطبيق.
ويهدف برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بالمجال الصحي إلى خفض الأمراض المعدية المحددة التي حققت انخفاضا بنسبة 4.44% في عام 2019، منها التهاب الكبد ج، حمى الضنك، الدرن، الملاريا، نقص المناعة HIV، الحصبة، الحصبة الألمانية، الكزاز الوليدي، إضافة إلى نسبة التحصين ضد الإنفلونزا بين فئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة وفي مقدمتها الحوامل في العام الواحد والذي يعد من أحد أكثر الأمراض المؤدية إلى حالات مرضية متقدمة مسببة للوفاة.
ولوحظ أن الفئة العمرية الأولى من الميلاد وحتى 19 سنة هم أكثر الأشخاص استفادة من طلب الأدوية من خلال التطبيق.
- إجمالي عدد المستفيدين 1,473,834
- %51 ذكور 755,406
- %49 إناث 718,428
المناطق الأكثر استفادة من التطبيق:
- الرياض 1,150,147 - 48.878%
- الشرقية 629,468 - 26.750%
- القصيم 192,635 - 8.186%
- جازان 99,024 - 4.208%
- الأحساء 67,129 - 2.863%
- حائل 65,679 - 2.791%
- القريات 61,739 - 2.624%
- جدة 4,0789 - 1.733%
- تبوك 13,875 - 0.590%
- الجوف 10,221 - 0.434%
الفئات العمرية
0-19
%37
20-39
%27
40-59
%25
60-80
%10
أكبر من 80
%2
أكثر الأدوية صرفا
باراسيتامول
PARACETAMOL : 500 MG
حبوب
657,583
باراسيتامول
PARACETAMOL : 160 MG/5ML
شراب
335,455
لوراتادين
LORATADINE:10MG
حبوب
230,012
فيتامين ب12
PYRIDOXINE (VITAMINB6:100MG) (VITAMIN B12:015MG) (THIAMINE) (VITAMIN B1:100MG)
حبوب
228,165
ميتفورمين
METEFORMIN HCL: 750 MG
حبوب
216,181
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.