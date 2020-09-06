شكرا لقرائتكم خبر 10 منح بحثية بقيمة 1.5 مليون ريال لتنمية القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة القصيم عن تقديمها لمنحة المشروعات البحثية لخدمة التنمية في منطقة القصيم، حيث تقدم الجامعة الدعم لـ10 مشروعات بحثية ينفذها 46 باحثا، بإجمالي دعم يصل إلى 1.517.865 ريالا، وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة مجالات حيوية، حيث يقوم بتنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية، وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطب البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور منصور الشريدة، أن هذه المنح البحثية تقدم لخدمة التنمية في المنطقة، حيث جرى توجيهها إلى عدد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة، حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق المنطقة، وفاعلية إعادة تدوير الاسفلت في رصف الطرق.

مجالات المنح تشمل: