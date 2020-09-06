10 منح بحثية بقيمة 1.5 مليون ريال لتنمية القصيم

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وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة مجالات حيوية، حيث يقوم بتنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية، وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطب البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.
وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور منصور الشريدة، أن هذه المنح البحثية تقدم لخدمة التنمية في المنطقة، حيث جرى توجيهها إلى عدد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة، حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق المنطقة، وفاعلية إعادة تدوير الاسفلت في رصف الطرق.
مجالات المنح تشمل:
- الطرق والنقل
- المياه والبيئة
- الإنتاج الحيواني
- وقاية النبات
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