شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يدشن فرع هيئة الصحفيين بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، في مقر الإمارة أمس، فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالوهاب الفايز، وخالد بوعلي، وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، ومدير فرع الهيئة بحاضرة الدمام أحمد العباسي.

ونوه أمير المنطقة بالدعم والاهتمام الذي حظي به قطاع الإعلام والإعلاميين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض، وهو حريص على الالتقاء بالإعلاميين، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وتوجيههم، بما يضمن قيامهم بالواجب المنوط بهم على أكمل وجه.

وأكد أن رؤية المملكة 2030، ومشروعاتها وبرامجها الفاعلة لا بد من مواكبتها بعمل إعلامي تكاملي، يوازي الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن استضافة المملكة لقمة العشرين فرصة لإبراز النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

ونوه إلى أن الإعلام المسؤول عن ذلك، وهو القطاع الذي تعقد عليه الآمال الكبيرة في نقل الصورة الحقيقية للمملكة، كونها رائدة التنمية والتسامح.

وأوضح أهمية العمل على تمكين وإشراك الممارسين للعمل الإعلامي، والحرص على إكسابهم المهارات اللازمة، ونقل الخبرة بين الأجيال، والحفاظ على القيم وأخلاقيات المهنة، وحمياتها ممن لا يراعون هذه القيم، ومتابعة تطبيق المواثيق الأخلاقية وتوعية الممارسين بها.

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وقال الأمير سعود بن نايف «نعول على الفرع أن يكون شريكا فاعلا في النهوض بالعمل الإعلامي في المنطقة، وإبراز ما تتميز به المنطقة الشرقية من موارد وطاقات في مختلف المجالات، كما نأمل أن يسهم في توحيد الجهود الإعلامية، وأن يمد الجسور مع مختلف الجهات، ليكون قاعدة تكاملية تربط ممارسي العمل الإعلامي والمسؤولين، وتسهم في تطوير المهنة والمنتسبين لها، فبلادنا تشهد نهضة تنموية شاملة، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في شتى المجالات، والإعلام هو المرآة التي تعكس هذه الصورة إلى العالم أجمع».

وأفاد بأن الإعلام قطاع يشهد تحولات مستمرة، في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم، وما فرضته جائحة كورونا المستجد من مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة.

كما استمع إلى إيجاز عن توجهات الهيئة المستقبلية في دعم العمل الإعلامي، وجهود حماية وتطوير الممارسين والمنتسبين.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك باسمه وأعضاء مجلس الإدارة شكره لأمير الشرقية، على دعمه المستمر والمتواصل لمسيرة العمل الصحفي، مضيفا أنه أشار إلى الدور المحوري والمهم الذي يجب على الإعلام أن يؤديه في ظل الجائحة، والانكماش الاقتصادي، أو مع التطور الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية، وإظهار الصورة الجميلة لهذه الإنجازات.

فيما أعرب عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز عن أمل مجلس الإدارة أن يكون الفرع ممثلا لحيوية الإعلام في حاضرة الدمام، مبينا أهمية العمل على أن يكون الفرع أداة ممكنة وتنمي العمل الإعلامي وتأخذ بيد الجيل الجديد من الممارسين نحو فهم أوسع للمنطلقات الوطنية، وأن يكون الإعلام والإعلاميون مدركين لأولويات بلادهم التنموية.