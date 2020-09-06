شكرا لقرائتكم خبر تطبيق «توكلنا» يتخطى حاجز 7 ملايين مستخدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطى عدد المستخدمين لتطبيق «توكلنا» حاجز 7 ملايين مستخدم في رقم قياسي تم تحقيقه في فترة وجيزة منذ إطلاق التطبيق قبل 4 أشهر، مما يعكس الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا

وتزامنا مع وصول عدد مستخدمي «توكلنا» إلى هذا الرقم الذي يعكس ثقة المستخدمين بخدماته، أضاف التطبيق 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى الفيروس، للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وتعد رعاية التابعين أبرز الخدمات الجديدة، حيث تمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عاما، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

وعزز التطبيق حضوره بين المستخدمين غير الناطقين بالعربية، من خلال خمس لغات جديدة إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، واستشعار الجميع أهمية تحميل تطبيق «توكلنا» تأتي خدمة «الوضع الحذر» الجديدة لتمكن المستخدم من معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، وذلك عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، التي بدورها ستقوم بتنبيهه إذا كان هناك شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط قريب منه، مع ضمان الخصوصية للمصاب والمخالط.

ولكي تكون المناسبات الشخصية والاجتماعات الرسمية والفعاليات أكثر سلامة وأمانا، تمكن خاصية إدارة التجمعات المستخدمين من تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لتجمعاتهم، سواء كانت (شخصية، أو حكومية، أو تجارية) من خلال إصدار التصريح والحصول على كود «QR» ليتمكن الزائرون من مسحه عند دخولهم المناسبة، ومن خلال ذلك سيضمن منشئ التصريح سلامة الزائرين الصحية.

ولأن الأطفال ليسوا في مأمن من الإصابة بالفيروس، تأتي خدمة «رعاية التابعين» لتزيل عائق الخوف لدى أولياء الأمور من ترك أبنائهم يذهبون بدونهم، حيث تمكن هذه الخدمة أولياء الأمور من متابعة أطفالهم دون 15 عاما، وذلك من خلال إرسال طلب رعاية إلى حساب التابع في التطبيق، وبعد الموافقة يستطيع الولي استعراض موقع ومعلومات وحركة التابع.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» من خلال تطبيق «توكلنا» إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) أهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

Advertisements

خدمات جديدة:

الوضع الحذر

خاصية إدارة التجمعات الآمنة

رعاية التابعين

5 لغات أضيفت أخيرا:

الهندية

الفلبينية

الأوردو

البنغالية

الإندونيسية

أهمية تطبيق «توكلنا»:

1- يعكس تزايد الإقبال الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء الجائحة.

2- يهدف إلى الحد من نقل العدوى في المناسبات العائلية والفعاليات الرياضية والتجمعات التجارية والملتقيات الحكومية عبر خصائصه وخدماته الجديدة.

3- يعكس إضافة لغات جديدة إلى جانب العربية والإنجليزية حجم اهتمام الجهة المتطورة في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التطبيق ورفع وعيهم بأهمية خدماته.

4- تساعد خاصية الوضع الحذر في تنبيه المستخدمين للحالات المخالطة أو المصابة في التجمعات من خلال خاصية البلوتوث وتلقي الإشعارات بشكل تلقائي.

5- تهدف خاصية إدارة التجمعات لمنع دخول المصابين والمخالطين للتجمعات لتحقيق أعلى درجات السلامة للحضور، سواء في المناسبات الاجتماعية أوالاجتماعات الرسمية.

6- تتيح خاصية «رعاية التابعين» لأولياء الأمور من الآباء والأمهات متابعة أطفالهم دون الـ15 عاما والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم من خطر الإصابة أو المخالطة.

7- يساهم تعاون المجتمع في تحميل وتفعيل التطبيق في تحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية وتحقيق الهدف الرامي في انحسار الفيروس ومنع انتشاره.