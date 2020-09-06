شكرا لقرائتكم خبر 14 عيادة «تطمن» بجدة تعمل على مدار الـ24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الشؤون الصحية بجدة عبر 14عيادة «تطمن» في مختلف أنحاء المحافظة، خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، وتشمل تقديم الخدمة الصحية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة، من خلال استقباله في المستشفيات التي توجد بها هذه العيادات أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد مسبق.

وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كبارا وأطفالا، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة، في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، الحمراء، غليل، كيلو 13، الريان، مركز صحي الليث، إضافة إلى أنه تتم معرفة خطوات مواقع العيادات عبر تطبيق «موعد»، واختيار حجز موعد، واختيار المركز الصحي من أعلى الشاشة، والضغط على أيقونة «جميع العيادات» لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة «تطمن» في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة.

كما هيأت الشؤون الصحية بالمحافظة مركزين للفحص الموسع عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 000 ,10 زائر يوميا على مدار 24 ساعة، مخصصة للمركبات، يفحص خلالها الأشخاص دون الحاجة إلى الخروج منها وفي غضون دقائق.

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وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق «صحتي» للأشخاص الذين لا توجد لديهم أعراض، ويرغبون في الكشف والتأكد من سلامتهم، إثر ذلك يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كانت لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات «تطمن» بمختلف أنحاء المملكة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان بالحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقي العلاج والرعاية الطبية.

كما استهدفت من خلال مركز الفحص الموسع فحص الأشخاص داخل السيارات لتقييم معدل انتشار الفيروس بالمملكة.