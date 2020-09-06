إيقاف تعديات على أراض حكومية بالمجاردة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة أمس تعديات على مساحة 10 آلاف م2 من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بعدد من المواقع بقرى آل زهير. وجرت إزالة الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات مباشرة.

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