شكرا لقرائتكم خبر 756 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 895 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 895 حالة، و32 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 320,688 حالة، من بينها 19,870 حالة نشطة، منها 1457 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات الفيروس أن الحالات الحرجة تواصل انخفاضها، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات المسجلة في المملكة أخيرا لمواطنين. ولفت إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جدا، كما أن الأعداد النشطة مستمرة في النزول، ومن المتوقع نزولها أكثر في المدة المقبلة. ‏

وشدد على أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة ترفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع، مبينا أن أكثر من 85% من الحالات التي ترصد هي من البالغين، وتحديدا في فئة الشباب، ونسبة الفرق بين الذكور والإناث محدودة، وأن جميع المؤشرات حتى الآن تبشر بالخير.

إجمالي الحالات 320,688

الحالات النشطة 19,870

المتعافون 296,737

الوفيات 4081

الحالات الجديدة بحسب المدن:

74 مكة المكرمة

60 جدة

55 الهفوف

50 الدمام

45 المدينة المنورة

40 ينبع

39 الرياض

27 المبرز

23 جازان

22 تبوك

17 حائل

16 أبوعريش

13 الظهران

11 النماص

11 حفر الباطن

10 أبها

10 نجران

10 القحمة

9 الباحة

9 بقيق

8 عرعر

8 بريدة

8 القطيف

8 المخواة

8 بلجرشي

7 الجبيل

6 الطائف

6 تبالة

6 الحجرة

5 النعيرية

5 وادي الدواسر

4 الشنان

4 النبهانية

4 خميس مشيط

4 الخبر

4 عنيزة

4 شرورة

4 ظهران الجنوب

4 البكيرية

4 بللسمر

3 الحرجة

3 بارق

3 عفيف

3 بيشة

3 خيبر

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3 صبيا

3 العقيق

3 المذنب

3 الخفجي

3 الحمنة

2 الأسياح

2 حوطة سدير

2 أحد رفيدة

2 الدلم

2 سبت العلاية

2 رياض الخبراء

2 الأرطاوية

2 مهد الذهب

2 صامطة

2 الليث

2 تيماء

2 ضبا

2 رفحا

2 تمير

2 رجال ألمع

2 رأس تنورة

1 الطوال

1 القوارة

1 تنومة

1 العيدابي

1 العارضة

1 الدرب

1 المجمعة

1 الدوادمي

1 سراة عبيدة

1 الزلفي

1 الرس

1 مليجة

1 محايل

1 الكامل

1 البدع

1 القريات

1 ضرية

1 البجادية

1 قصيباء

1 القيصومة

1 صفوى

1 العيون

1 الحناكية

1 قلوة

1 المجاردة

1 تثليث

1 المزاحمية

1 شقراء

1 المظيلف

1 فيفا

1 الجفر

1 البشائر