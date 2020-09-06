14 ألف جلسة افتراضية بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بثت كليات ومعاهد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 14,931 جلسة افتراضية عبر نظام إدارة التعليم الالكتروني - عن بعد - خلال الأسبوع الماضي، قدمها 1846 عضو هيئة التدريس، واستهدفت 40 ألف طالب ضمن 5140 مقررا دراسيا في مختلف كليات ومعاهد الجامعة. وفي السياق نفسه، نفذت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة عددا من الدورات التدريبية التثقيفية للطلاب المستجدين، إضافة إلى دورات تدريبية في مجال استخدام المنصات الالكترونية بالجامعة، لتحقيق أهداف عملية التعلم عن بعد، بما يخدم سير العملية التعليمية.

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