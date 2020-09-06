شكرا لقرائتكم خبر 14 ألف جلسة افتراضية بالجامعة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي السياق نفسه، نفذت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة عددا من الدورات التدريبية التثقيفية للطلاب المستجدين، إضافة إلى دورات تدريبية في مجال استخدام المنصات الالكترونية بالجامعة، لتحقيق أهداف عملية التعلم عن بعد، بما يخدم سير العملية التعليمية.
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