«ثقافة العشرين» للتعريف بالعام الرئاسي في المملكة

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وأوضحت رئاسة المملكة ووزارة التعليم في بيان مشترك أن برنامج ثقافة مجموعة العشرين يعد الأول من نوعه الذي يستهدف جميع المستويات التعليمية، تحت إطار موحد بنشاطات رقمية متكاملة، حيث تضع رئاسة المملكة التعليم ضمن أولوياتها الرئيسة كأحد أهم متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتعكس عزم المملكة في تسخير التقنية والابتكار لتوفير برامج تعليمية متكاملة على الرغم من الظروف الحالية والتغييرات التي طرأت على النظام التعليمي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة من أجل تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المملكة خلال سنة الرئاسة في معالجة التحديات العالمية في مختلف المجالات، عبر وضع السياسات الفاعلة، إلى جانب الاحتفاء بالفخر الوطني لرفع حس المسؤولية تجاه المجتمع وربط الشباب السعودي مع الملايين من نظرائهم في مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ووزارة التعليم حرصهما على ضمان شمولية البرنامج، والوصول إلى 8 ملايين طالب وطالبة، و525 من شاغلي الوظائف التعليمية، ونحو 25 ألف مؤسسة تعليمية، فيما يتجاوز إجمالي الفئة المستهدفة 55 مليون فرد على مستوى الدول.
وينقسم البرنامج إلى 6 مبادرات رئيسة متنوعة ومتكاملة تشمل تطبيق تحدي مجموعة العشرين، و»تريفيا» مجموعة العشرين، والوحدات التعليمية، وأولمبياد مجموعة العشرين عبر تطبيق تحدي مجموعة العشرين، ومسابقة مجموعة العشرين للجميع عبر الهاشتاق #G20ForAll، وهاكاثون مجموعة العشرين.
3 أهداف رئيسة للبرنامج تشمل:
- نشر الثقافة تجاه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
- الاحتفاء بالفخر الوطني لرفع حس المسؤولية تجاه المجتمع وربط الشباب السعودي مع الملايين من نظرائهم
- تشجيع المواطنة العالمية من أجل تعزيز القيم الإنسانية الأساسية بين فئة الشباب وتشجيعهم على تبني مفهوم المواطنة العالمية
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