شكرا لقرائتكم خبر 235 محلا تجاريا مخالفا للأنظمة والتعليمات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات أمانة محافظة جدة الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية عن إغلاق 235 محلا تجاريا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، والتي شملت جميع الأنشطة التجارية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه جرى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسط حرص أمانة المحافظة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

ودعا وكيل الأمين للبلديات الفرعية لتعاون سكان المحافظة في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ «بلدي 940» للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.