فحص 600 عينة غذائية بعسير خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال أغسطس الماضي نحو 675 عينة من الأغذية المختلفة، وذلك بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية. وأفاد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بأن المختبر طابق خلال الشهر الماضي 675 عينة لمواد غذائية مختلفة، وصلت نسبة العينات المطابقة فيها إلى 77% فيما بلغت العينات غير المتطابقة 23%، فيما جرى فحص 586 من عينات العسل، ووصلت نسبة العينات المتطابقة فيها إلى 77% ونسبة العينات غير المتطابقة نحو 23%، بينما بلغت نسبة الكشف عن متبقيات المبيدات العشوائية من أسواق الخضراوات والمراكز التجارية 100% منها ولم تسجل عينات غير متطابقة.

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